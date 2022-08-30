МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России и фонд "Росконгресс" подписали соглашение с целью развития сотрудничества в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, заявила пресс-служба ведомства. Интернет-торговцы попросят Минпромторг продлить параллельный импорт

В Минпромторге пояснили, что стороны договорились акцентировать внимание и оказывать содействие в привлечении представителей органов власти и деловых кругов иностранных государств к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях в России, привлечении торговых представителей РФ в иностранных государствах в качестве спикеров и модераторов деловых мероприятий, а также в организации в иностранных государствах конгрессно-выставочных и деловых мероприятий, включая бизнес-миссии.

"Содействие развитию международных коммуникационных площадок способствует продвижению в информационном пространстве наших проектов в сфере промышленности и торговли. Совсем недавно правительством России была утверждена "дорожная карта", главной целью которой является развитие конгрессно-выставочной отрасли до 2025 года, включая обеспечение восстановительного роста после коронавирусных ограничений", — подчеркнул вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Дорожной картой предусмотрена разработка предложений по финансовым мерам поддержки отрасли, разработка профессионального стандарта в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Также планируется пересмотр системы национальной стандартизации в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. В этот план уже вошли положения, касающиеся развития делового туризма, создания и развития современной выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры и упрощения таможенных процедур для партнеров из разных стран, уточнили в Минпромторге.

"Индустрия гостеприимства, ставшая реальным двигателем бизнеса в XXI веке, как и вся ивент-индустрия, знакомит предпринимателей с возможностями коллег из других городов, регионов и стран. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом поможет усилить наши позиции и создать беспрецедентные меры поддержки участников отрасли", — отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.