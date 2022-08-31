МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта России подготовило дорожные карты по развитию трех основных транспортных коридоров страны: "Север-Юг", Азово-Черноморского и восточного направлений, ход реализации этих документов будет рассматриваться на заседании правительства каждые полгода. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Минтранс Литвы заявил о законности оплаты Россией транзита в Калининград

"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам. По итогам мероприятия были приняты представленные Минтрансом проекты дорожных карт трех основных транспортных коридоров — "Север-Юг", Азово-Черноморского и восточного направлений", — сказано в релизе.

Добавляется, что ход реализации документов планируется рассматривать на заседании правительства каждые полгода.

Как отметил глава Минтранса Виталий Савельев, разработанные документы включают в себя прогноз грузовой базы, разбивку коридоров на участки и элементы инфраструктуры, для которых определены параметры провозной и пропускной способности. Также они содержат перечень инфраструктурных мероприятий по расшивке узких мест, включая развитие пунктов пропуска на государственной границе.

"Все инфраструктурные мероприятия и параметры дорожных карт в обязательном порядке должны быть синхронизированы со структурными элементами госпрограммы "Развитие транспортной системы", Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроектом "Безопасные качественные дороги", — подчеркнул Белоусов.

В дальнейшем планируется включить в дорожные карты два дополнительных раздела: нормативно-договорной и промышленно-торговый, уточнили в пресс-службе кабмина.