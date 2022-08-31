МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы, заявили в кабмине. Правительство планирует расширить господдержку личных подсобных хозяйств

Базовый перечень основных видов такого сырья был утвержден правительством еще в 1996 году и с тех пор практически не актуализировался.

"Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" обеспечить подготовку и представление в правительство Российской Федерации предложения по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в 3 года", — отметили в пресс-службе правительства, добавив, что в список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.

В феврале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что российским властям, возможно, необходимо скорректировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также актуализировать перечень основных видов стратегически важного минерального сырья. В июне глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что ведомство совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития готовит обновленный и расширенный перечень дефицитного с точки зрения потребностей российской промышленности сырья.