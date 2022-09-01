МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Счетная палата в июле-августе включила в свою программу аудита системы мониторинга и учета лесных ресурсов вопросы охраны лесов от пожаров, говорится в сообщении на официальном интернет-портале ведомства. Путин отметил изменение ситуации с природными пожарами в позитивную сторону

"В июле-августе план работы Счетной палаты претерпел ряд существенных изменений. В частности, контрольное ведомство расширило программу аудита системы мониторинга и учета лесных ресурсов, который уже идет с апреля текущего года. Теперь в рамках этой проверки СП в соответствии с рекомендациями Госдумы также рассмотрит вопросы охраны лесов от пожаров", — сказано в публикации.

Отмечается, что новым объектом проверки стало Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Это связано с количеством лесных пожаров в регионе в год. Согласно анализу результатов принимаемых мер по охране лесов от пожаров, в период с 2019 по 2021 год площадь пожаров в этом регионе увеличилась в два раза, а крупных — в 129 раз, подчеркнул аудитор Сергей Мамедов.

По его словам, объем расходов на охрану лесов от пожаров в этом регионе за тот же период вырос в 3,5 раза и составил почти 2,5 миллиарда рублей. "В рамках проверки мы планируем не только проверить законность использования бюджетных ресурсов, выделяемых на эти цели, но и выявить причины негативных тенденций в части горимости лесов в этом регионе", — добавил аудитор.