МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию незаконных свалок

"Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.

Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.

"В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", — добавил премьер.