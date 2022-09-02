МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минцифры России решило направить средства, выделенные на приобретение гаджетов для чиновников, на развитие вычислительной инфраструктуры для госсистем, заявила РИА Новости пресс-служба ведомства. Минцифры хочет разрешить идентификацию россиян по смартфону

"Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры. Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем — одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации", — сказано в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что перераспределение бюджетных средств — стандартная процедура в рамках бюджетного процесса.

"Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", — добавили в Минцифры.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Минцифры предложило в 2022 году снизить на 7,1 миллиарда рублей бюджетные траты на мобильные устройства с отечественной операционной системой, предназначенные для чиновников. Перевод госслужащих на мобильные устройства на операционной системе "Аврора" по поручению президента планировалось начать еще в 2019 году, проект оценивался в более чем 160 миллиардов рублей за четыре года.