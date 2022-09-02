МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий упрощение идентификации личности иностранцев и лиц без гражданства напрямую через федеральную государственную информационную систему для открытия лицевого счета с постоянным СНИЛС, сообщается на сайте базы данных Госдумы. Правительство продлило финансирование займов на Sukhoi Superjet

"Вносятся изменения в федеральный закон No 27-ФЗ, которые позволят Фонду пенсионного страхования открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы… при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей Российской Федерации осуществляться не будет.

Авторы законопроекта рассчитывают, что предполагаемые нововведения упростят для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории Российской Федерации.