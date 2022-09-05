2022-09-05T15:57:27+03:00
2022-09-05T15:57:27+03:00
2022-09-05T15:57:27+03:00
2022
https://1prime.ru/government/20220905/838006801.html
Путин поручил решить вопрос с финансированием проектов на Дальнем Востоке
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ПУТИН ПОРУЧИЛ СИЛУАНОВУ РЕШИТЬ ВОПРОС С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРАЙМ, 05.09.2022
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН ПОРУЧИЛ СИЛУАНОВУ РЕШИТЬ ВОПРОС С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ