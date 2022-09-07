МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Путин оценил работу Нобелевского комитета

Это будет первая почти за полвека отечественная миссия к естественному спутнику Земли.

"Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое "астрономическое окно" с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего, как подчеркивается, в состав "Роскосмоса".

"Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик — Концерн "Вега") требованиям технического задания", — рассказали в "Роскосмосе".

Отмечается, что сейчас НПО имени Лавочкина и кооперация, участвующая в проекте, ведет анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск "Луны-25" перенесен на следующий год.

Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен состояться до конца 2022 года.

Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.