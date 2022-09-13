МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Представители России и Азербайджана подписали в Минске меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики, заявили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ. ФАС согласовала цену на вакцину для профилактики COVID-19 "Конвасэл"

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой России о сотрудничестве в сфере конкуренции был подписан начальником ФАС России Максимом Шаскольским и начальником Госслужбы Азербайджана Мамедом Аббасбейливым во время визита делегации государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана в Белоруссию.

В меморандуме отражены вопросы развития сотрудничества в сфере конкурентной политики, обмена опытом и другие вопросы, подчеркнули в пресс-службе исполкма.