МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к вице-премьеру — главе Минпромторга России Денису Мантурову с просьбой ужесточить контроль за рынком воды для детского питания в связи с обнаружением вредных веществ и бактерий в трети исследованных образцов продукта. Об этом говорится в обращении организации, с которым ознакомилось РИА Новости. iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту, заявил Мантуров

"Организация совместно со специалистами МГУ провела лабораторные исследования детской воды разных производителей. В ходе исследования выявлено, что 21% из исследованных образцов не соответствуют техническому регламенту по химическим, а 27% по микробиологическим показателям – в воде выявлено серебро, что указывает, что вода была обработана, повышенное количество общей микробной численности в 3 раза превышающее предельно допустимую концентрацию… а также бактерии энтерококки, вызывающие болезни кровеносной системы", — говорится в обращении.

Отмечается, что, по результатам исследований, нарушения выявлены в продукции ряда известных брендов.

"Общественная потребительская инициатива" обратилась к заместителю председателя правительства — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергею Митину, генпрокурору РФ Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой усилить контроль за рынком воды для детского питания", — уточняется в сообщении.

В Минпромторге РФ подтвердили РИА Новости получение письма.

"По данным ФНС, НИФИ, ВШЭ доля нелегального оборота упакованной воды достигает 30%, при этом в анализах не проводилось деления на сегменты минеральной, природной, обработанной, детской и иных видов вод… Из имеющихся в распоряжении материалов видно, что вода не имеет признаков воды для детского питания, в то же время содержит упоминание детской в названии. Кроме того, налицо превышение показателей по содержанию бактерий и вредных для детей веществ, что может нести прямую угрозу здоровью. Все эти примеры лишь подтверждают безусловную необходимость внедрения обязательной маркировки детской воды", — сообщили там.

В середине августа директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева заявила, что маркировка детской воды начнется в России с 1 марта следующего года.