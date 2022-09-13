МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Таможня сообщила о подорожании экспорта российского сырья и металлов

Договор, разработанный в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной области, предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.

Договор также регулирует вопросы сотрудничества российской и белорусской таможенных служб по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.

Договор начинает временно применяться через десять дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон договора вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.