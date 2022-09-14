МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Областная Дума Московской области внесла в ГД проект об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленных местах в 20 раз. Госдума одобрила законопроект о дополнительной защите вкладчиков

Региональный парламент предложил увеличить размер штрафа со ста до двух тысяч рублей, отмечается в тексте законопроекта.

"По данным Московской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" за период с 2018 года по настоящее время на объектах железнодорожной инфраструктуры в границах Московской области в результате 2340 несчастных случаев травмировано 2396 человек, из них 1652 со смертельным исходом", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что с начала текущего года зафиксировано более 170 случаев гибели людей на железной дороге в Московской области.