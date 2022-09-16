МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли законопроект о "кредитных каникулах", поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщили в Совфеде России. Вопрос о "приватизации" пенсий требует обсуждения, считают в Совфеде

"Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить "кредитные каникулы" на срок до 6 месяцев", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале палаты.

Отмечается, что заемщик имеет право самостоятельно определять дату начала "каникул" в заявлении при обращении в банк. Если это не прописано, то льготный период начнется не позже, чем через месяц с момента обращения. Гражданин может воспользоваться "каникулами" один раз, сообщают в Совфеде.

Подчеркивается, что "кредитные каникулы" не ухудшат кредитную историю. По мнению сенаторов, такая мера позволит защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизит риски дефолтов заемщиков.

Проект закона предполагает, что размер займа, по которому можно будет "уйти на каникулы", определит правительство России. В течение "каникул" финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.

Ранее один из вице-спикеров Совфеда Николай Журавлев сообщил, что практику предоставления "кредитных каникул" предлагается сделать на постоянной основе.