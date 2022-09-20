МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Референдум в Херсонской области состоится, при проведении будут использованы все технологии, в том числе электронные, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. В Херсонской области попросили главу региона провести референдум

"Референдум пройдет, никто этот референдум отменить не сможет. Херсонская и Запорожская области, и все освобожденные территории станут в ближайшее время субъектами РФ", — сказал он РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что для проведения референдума власти используют все доступные технологии. "Люди приняли решение и готовы уже прийти на референдум и проголосовать", отметил он, добавив, что сама процедура голосования уже не важна.

С инициативой о проведении референдума о присоединении Херсонской области к главе региона обратился Общественный совет. Согласно заявлению, превращение субъекта в российский поспособствует обеспечению безопасности территории.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — отмечали авторы документа.

По словам председателя Общественного совета региона Владимира Овчаренко, референдум может быть проведен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум в вхождении в состав России. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.