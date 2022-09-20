МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет, авторы — депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас. Проект бюджета на 2023-2025 годы внесут в Госдуму на следующей неделе

Согласно тексту поправок, наказанию подлежат "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Авторы документа подчеркнули, что перечисленные нарушения влекут за собой лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.