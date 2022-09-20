МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Приостановка в данный момент отношений России и Португалии вызывает сожаление, в конечном итоге ситуация может выправиться, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин осудил санкции против Венесуэлы

"Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены", — сказал президент России.

Глава государства отметил, что сожалеет о таком положении. Он выразил надежду, что "в конечном итоге ситуация выправится".

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.