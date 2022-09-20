Госдума приняла поправки о наказании за дезертирство
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство, за сдачу в плен
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Государственная дума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили ряд поправок в УК РФ. Так, неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Кроме того, вводится наказание за уничтожение оружия в военное время в виде лишения свободы сроком на пять лет.
Поправки в Уголовный кодекс также введи статью об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения