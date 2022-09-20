МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Текущая ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. ЛНР и ДНР проведут референдум с 23 по 27 сентября

"Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ранее в понедельник Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам региона Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.