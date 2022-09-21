МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о внесении проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы в Государственную думу до 1 октября 2022 года. Правительство представило президенту проект бюджета на 2023-2025 годы

В соответствии с поправками в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты РФ предлагается установить, что "в 2022 году правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября 2022 года".

Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщил, что проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму 28 сентября, а 3 октября в Совфеде пройдут публичные слушания по документу.

Изменение сроков было предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", говорится в пояснительной записке.