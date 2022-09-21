МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Государственную думу внесли на рассмотрение законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах России, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве

"Мы согласовали документ о партнерских финансах — о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах федерации… ЦБ и Минфин поддержал… Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму", — сказал депутат на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

По словам Аксакова, в эксперименте примут участие Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости в июле директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.