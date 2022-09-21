КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 сен — ПРАЙМ. Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"До 2028 года с высокой вероятностью, а дальше все будет зависеть от состояния (станции)", — сказал Борисов на пресс-конференции после пуска корабля "Союз МС-22" на ракете "Союз-2.1а".

Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.

Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что РФ не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.