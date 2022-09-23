МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 8 630 рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда. В России могут увеличить маткапитал на первого ребенка к 2025 году

Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году предполагается направить 23,4 миллиарда рублей на 933,4 тысячи пособий, в 2024 году — 25,6 миллиарда рублей на 963,4 тысячи пособий, в 2025 году — 26,4 миллиарда рублей на 952,8 тысячи пособий.

При расчете учитывался следующий размер пособий: с 1 января 2023 года — 20473 рубля, а с 1 февраля — 23011 рублей, с 1 января 2024 года — 23011 рублей, а с 1 февраля — 24277 рублей, с 1 января 2025 года — 24277 рублей, а с 1 февраля — 25248 рублей.

На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году направят 193,6 миллиарда рублей на 12,5 миллиона пособий, в 2024 году — 230 миллиардов рублей на 12,864 миллиона пособий, в 2025 году — 236,6 миллиарда рублей на 12,9 миллиона пособий.

При расчете учитывался следующий минимальный размер пособий с 1 января 2023 года — 7678 рублей, а с 1 февраля — 8630 рублей, с 1 января 2024 года — 8630 рублей, а с 1 февраля — 9104,5 рубля, с 1 января 2025 года — 9104,5 рубля, а с 1 февраля — 9469 рублей.

Кроме того, максимальные размеры пособий по беременности и родам в 2024 году вырастут в 1,5 раза.

Предельный размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2023 году составит 83204 рубля в месяц, в 2024 году —122808 рублей в месяц, в 2025 году — 165826 рублей в месяц.

При продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальные размеры соответствующего пособия составят в 2023 году — 383179 рублей, в 2024 году — 565562 рубля, в 2025 году — 763671 рубль.