МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. РОССИЙСКИ ВЛАСТИ ГОТОВЫ К ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ИТОГОВ РЕФЕРЕНДУМА В ДНР, ЛНР И НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ — ПЕСКОВ

Песков добавил, что ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины после проведенных там референдумов кардинально изменится с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Кремль проанонсирует мероприятия Путина, если они будут, в том числе касающиеся референдумов.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что Кремль никогда не анонсирует указы главы государства или кадровые решения, подобные созданию Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента России, сообщила, что Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать Рогозин.

"Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", — сказал Песков.

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