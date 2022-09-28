МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета страны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, который предусматривает его дефицита до 0,7% ВВП, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Правительство направило в Госдуму проект бюджета на 2023-2025 годы

"Бюджет поступил в Госдуму, главный финансовый документ", — сказал он в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. Подобная ситуация, отметил он, потребовала выработки быстрых и оперативных ответных решений, дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек.

По словам спикера Госдумы, данные проект предполагает общий объем доходов в 2023 году в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП). В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в 2021 году, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся — примерно до 29 триллионов рублей (19,4% ВВП).

Володин добавил, что в 2024 и 2025 годах доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей и 27,98 триллиона рублей соответственно. Расходы будут достигать 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей.

По словам спикера, в 2023 году дефицит бюджета ожидается на уровне двух процентов ВВП, а в дальнейшем он будет снижаться — до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования, уточнил Володин.