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В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ
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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Проект доступен в электронной базе данных. "С 1 января... ПРАЙМ, 28.09.2022
экономика, госпроекты, новости, россия, мрот, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Проект доступен в электронной базе данных.
"С 1 января 2023 г. предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году", — уточняется в пояснительных материалах.
В правительстве подчеркнули, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.