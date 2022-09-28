МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Проект доступен в электронной базе данных. Комитет Госдумы предложил рассмотреть проект бюджета России 26 октября

"С 1 января 2023 г. предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году", — уточняется в пояснительных материалах.

В правительстве подчеркнули, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.