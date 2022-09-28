МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минцифры России подготовило проект по спам-звонкам, который введет лимит на рекламные звонки абонентам для компаний, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры исключило блокировку YouTube в России

"Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", — отметил министр.