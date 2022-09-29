МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финская граница будет закрыта для российских туристов с 30 сентября, заявил Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. СМИ: финскую границу закроют для российских туристов в ночь на пятницу

"Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", — сказал он на пресс-брифинге.

По словам финского министра иностранных дел, ограничения вступают в силу с пятницы, 30 сентября, и действуют до особого распоряжения.

Решение основано на шенгенских пограничных правилах. Запрет въезда содержит несколько исключений, в том числе по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.