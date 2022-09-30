МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий создание единообразного подхода к классификации различных товарных позиций, относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту, свидетельствуют данные нижней палаты парламента. В Госдуме считают, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США

Документ внесет изменения в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Он разработан в целях государственной поддержки российского несырьевого неэнергетического экспорта.

В соответствии с практикой формирования статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр" возникают разногласия в части позиций несырьевого неэнергетического экспорта, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

В целях устранения таких разногласий законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это "позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций", относящихся к такому экспорту в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", поясняет кабмин.

В случае принятия закон вступит в силу через 45 дней после его официального опубликования. Этот переходный период обусловлен необходимостью разработки акта правительства, утверждающего перечень кодов товаров несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.