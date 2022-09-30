МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Германия "никогда не признает" итоги референдумов, заявил Шольц

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

"Президент Российской Федерации… уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов", — сказал он. Слова Володина передает официальный Telegram-канал Госдумы.

Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.