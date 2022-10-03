Соцкомитет Совфеда поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным
Социальный комитет Совфеда поддержал предоставление трудовых гарантий мобилизованным в понедельник
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Социальный комитет Совета Федерации России в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, сообщили в пресс-службе верхней палаты.
Там отметили, что в соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Кроме того, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.