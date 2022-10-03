МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Социальный комитет Совета Федерации России в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, сообщили в пресс-службе верхней палаты. В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Там отметили, что в соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

Кроме того, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

Сенаторы рассмотрят документы 4 октября.