МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник. Минфин оценил доходы бюджета в 2023 году от изъятия сверхприбылей компаний

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.

"Бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития нашей страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах. Кроме того, он должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми", — сказала политик.

При этом "нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей-граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты,", подчеркнула спикер.

И, конечно, "на 100% должны быть обеспечены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей", добавила Матвиенко.