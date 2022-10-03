МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу. Соцкомитет Совфеда поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

Сенаторы рассмотрят закон 4 октября.

Предусматривается, что за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев — их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Ранее в понедельник комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.