В СФ поддержали закон о ратификации договоров о вхождении регионов в Россию
Конституционный комитет СФ поддержал ратификацию договоров о вхождении в Россию новых регионов
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал одобрить их. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.