МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал одобрить их. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Соцкомитет Совфеда поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.

Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.