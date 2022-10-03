МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила депутат Мария Бутина. В СФ поддержали закон о ратификации договоров о вхождении регионов в Россию

"Комитет ГД по международным делам единогласно поддержал ратификацию Договоров о принятии в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и об образовании четырех новых субъектов России", — отметила член комитета в мессенджере Telegram.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.