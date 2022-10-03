МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии новых субъектов в состав России. В Госдуме одобрили проекты о принятии в состав России новых территорий

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими российской Конституции.

Так, комитет Государственной Думы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате ратифицировать договор о принятии Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.