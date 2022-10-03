МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума единогласно ратифицировала договоры о присоединении ДНР, ЛНР, херсонской и Запорожской областей к России. В ГД рекомендовали ратифицировать договора о вхождении новых регионов

Ранее в пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими российской Конституции.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с Россией 30 лет.

"Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации", — подчеркнул он.

Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Государственной Думы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда России о соответствии договора основному закону, пояснял РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.