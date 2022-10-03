МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Оплату посещения детьми мобилизованных граждан детских садов, кружков, групп продленного дня в школах Москва может взять на себя. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Конституционный комитет СФ поддержал закон о гарантиях мобилизованным

"Вплоть до платы за детские сады — мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и т.д.," — сказал он при общении с семьями мобилизованных в специализированном центре для оказания им поддержки.

Собянин отметил, что весь перечисленный блок будет оплачен при необходимости в соответствии с заявлениями.