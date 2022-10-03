МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав России и образовании субъекта. Госдума ратифицировала договоры о присоединении новых субъектов

Конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России принят Госдумой на внеочередном заседании.

Ранее в пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Документы были признаны соответствующими российской Конституции.