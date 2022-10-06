МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в четверг проведет парламентские слушания на тему развития инфраструктуры городского общественного электротранспорта в субъектах России, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Володин рассказал, за счет кого США будут решать проблему госдолга

"Проблема особенно актуальна для субъектовых центров. В некоторых из них закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты. Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут", — отметил депутат.

По информации пресс-службы, на слушаниях будут присутствовать представители правительства, регионов, заводов и предприятий.

Подчеркивается, что участники обсудят вопросы обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и вопросы финансирования.

Парламентские слушания проводят по наиболее важным вопросам в Госдуме с 2017 года.