МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов России внесло в правительство новые меры поддержки участников закупочного процесса в условиях частичной мобилизации для снижения рисков неисполнения контрактов, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин предложил задуматься о либерализации ввоза валюты в Россию

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

"Минфин России внес в правительство РФ новые меры поддержки участников закупочного процесса в условиях частичной мобилизации… Так, ведомство предлагает установить возможность изменять условия контракта, если их исполнение оказалось невозможным в текущих условиях", — сказано в релизе.

Как отмечали представители министерства, поставщикам спишут неустойки, которые возникли в связи с неисполнением контракта на фоне мобилизации. Изменение также затронет вопрос включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

В пресс-службе пояснили, что проектом постановления правительства устанавливается защита поставщика от включения в такой реестр, если причиной неисполнения контракта является мобилизация.