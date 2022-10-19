МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Необходимо запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских чиновников. Такое мнение высказал замглавы комитета нижней палаты парламента по информполитике Антон Горелкин. Госдума в первом чтении приняла проект о повышении ответственности для КИИ

"Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен", — написал политик в мессенджере Telegram.

По его словам, альтернатива не должна "принадлежать компании, которая ведет информационное противоборство с Россией".

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.