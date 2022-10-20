МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23313 рублей

Согласно закону, российское правительство имеет право принимать решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

В пояснительных материалах отмечалось, что проект поспособствует оперативной реализации решений об индексации пенсий прокуроров и следователей на фоне изменения экономической ситуации, а также различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей.