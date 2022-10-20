МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных единственных владельцев обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Путин подписал закон о предоставлении МВД данных о мошеннических переводах

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Исключение составят отдельные норм, которые начнут действовать с 23 ноября. Если заемщик не предоставил документы о мобилизации, кредитор, согласно документу, имеет право запросить в ФНС подтверждение достоверности сведений о мобилизации. Ведомство ответит на запрос в течение пяти дней.

Отмечается, что закон необходим для оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые взяли кредиты или займы, до мобилизации их единственного участника (учредителя), являющегося и руководителем этого юрлица.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, с возможностью продления на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания "безвестно отсутствующим". Граждане имеют право обратиться к кредитору за такими каникулами до конца 2023 года, предъявив подтверждающие мобилизацию документы.

В пояснительной записке указывается, что в России учреждено 797 тысяч субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной от 18 до 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа. Это порядка 35% зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц. При этом подчеркивается, что на 1 сентября 2022 года задолженность по кредитам была у 71,4 тысячи таких ООО, а их портфель кредитов составлял 1,18 триллиона рублей.

Кроме того, закон предусматривает приостановку исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, а также снимает запрет на открытие признанным банкротом должником-мобилизованным счетов в банках для получения выплат. Эта мера позволит им получать денежные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО).

При этом правительство по согласованию с Центробанком получит право устанавливать максимальный размер подлежащих прекращению обязательств по кредиту (займу) мобилизованного, который погиб, умер из-за ранения или болезни, полученных в ходе СВО, либо стал инвалидом I группы. Этот размер может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.