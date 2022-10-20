МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить обоснованный тариф, жесткий график и иные конкурентные условия перевозок грузов по Северному морскому пути. Соответствующие поручения опубликованы на официальном портале Кремля. Путин поручил приобрести суда в парк Единой дальневосточной авиакомпании

"Правительству Российской Федерации… принять меры, обеспечивающие установление экономически обоснованного тарифа, жесткого графика и иных конкурентных условий для осуществления перевозок грузов по Северному морскому пути из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России и в обратном направлении", — сказано в документе.

Подчеркивается, что данная мера направлена на расширение использования Севморпути, а также увеличение объемов перевозки продукции, в том числе рыбной.

Отмечается, что срок доклада назначен до 15 декабря 2022 года.