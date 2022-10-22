КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 22 окт — ПРАЙМ. Проект создания многоспутниковой группировки "Сфера" получил в 2022 году госфинансирование в размере 14 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Роскосмос отнес обеспечение Северного морского пути к важнейшим проектам

Он напомнил, что проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности РФ.

"В этом году на проект "Сфера" из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах предусмотрено примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году зарезервировано ещё 8,5 млрд рублей", – сообщил Мантуров через пресс-службу министерства по итогам запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".

Это ракета с космическими аппаратами "Гонец-М" и демонстрационным спутником "Скиф-Д", который по сути является первым запущенным на орбиту спутником проекта "Сфера". В Минпромторге также уточнили, что "Союз-2.1б" была запущена на новом типе топлива нафтиле – экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Как ранее рассказывали в "Роскосмосе", реализация проекта "Сфера" даст РФ широкополосный доступ в интернет, а также интернет вещей для 50 миллионов пользователей. Появится собственное цифровое радиовещание. Кроме того, "Сфера" обеспечит специальную связь — президентскую, правительственную, ведомственную.

Требуемый объём финансирования проекта — 180 миллиардов рублей. Как в июле уточнял занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, правительство РФ пока одобрило его финансирование в объёме 95 миллиардов рублей.