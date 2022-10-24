МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 27 октября. В Госдуме поддержали проект бюджета Соцфонда на 2023-2025 годы

Согласно внесенному правительством РФ документу, доходы фонда на 2023 год предусмотрены в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.

Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС), на долю которых приходится в 2023 году 85,7%, в 2024 году 86,1%, в 2025 году 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, нестраховые расходы, проведение медицинской реабилитации.

В бюджете ФОМС предусмотрена субвенция на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в бюджеты его территориальных фондов: на 2023 год в сумме 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона, на 2025 год – 3,107 триллиона. А на предоставление средств федеральным госучреждениям на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, предусмотрено 163,6 миллиарда, 172,6 миллиарда и 182,1 миллиарда рублей соответственно.

На оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить в 2023 году 120,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 126,5 миллиарда, в 2025 году — 132,8 миллиарда.

Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2023 году — 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году — 15,3 миллиарда, в 2025 году — 15,1 миллиарда рублей.