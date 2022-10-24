МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сокращение контактов президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем произошло в связи с нежеланием европейских лидеров прислушаться к позиции Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

"А что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, вот поэтому с ними контактов стало меньше" — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что телефонные переговоры Путина, аналогичные разговорам главы Минобороны Сергея Шойгу с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании, не планируются.