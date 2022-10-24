МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. На Крымском мосту начали сборку новых пролетов, большая часть поврежденных уже демонтирована, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

"Мы поставили весь запланированный объём металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 тонн металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идёт сборка пролётных строений", — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

Он добавил, что большая часть демонтажа поврежденных пролетов уже проведена, а работы идут в две смены и в круглосуточном режиме.

На работах задействованы 450 строителей и 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана, ожидается привлечение дополнительных строительных ресурсов.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.