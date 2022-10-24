МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и внедрить систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил страны. Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Председатель российского правительства в понедельник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", — подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что во вторник доложит президенту Владимиру Путину, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания.

Кроме того, глава российского кабмина отметил, что члены координационного совета займутся вопросами питания и медицинского обеспечения российских военных.

По его словам, армия и флот должны быть "оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки".